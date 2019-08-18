Супруга президента Франции вывихнула плечо во время прогулки на лодке

Первая леди Франции Брижит Макрон появилась на публике вечером в субботу, 17 августа, с бандажом на правой руке. Об этом сообщает Journal du Dimanche, прилагая соответствующую фотографию.

Фото: Dominique Jacovides/ Bestimage

У четы Макрон была встреча с мэром коммуны Борм-ле-Мимоза Франсуа Арицци в департаменте Вар на юго-востоке республики. Она была посвящена 75-летию освобождения коммуны. После встречи Эмманюэль и Брижит Макрон отправились на прогулку с местными жителями.

Издание со ссылкой на неназванные источники указывает, что днем ранее первая леди поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо. Вместе с супругом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, она проводит отпуск на юге страны, в Форте Брегансон, где располагается президентская резиденция. Здесь завтра, 19 августа, пройдет встреча Макрона с Владимиром Путиным, который впервые приедет к своему коллеге в его летнюю резиденцию. В повестке переговоров — отношения России и Евросоюза, Украина и Сирия.