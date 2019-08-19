В Барселоне у посла Афганистана отняли часы за €17 тыс.

В Барселоне у посла Афганистана отняли часы за €17 тыс.

В Барселоне группа молодых людей ограбила посла Афганистана в Испании. Злоумышленники похитили часы, сообщает El Mundo.

На посла напали пять человек. Инцидент произошел около 21:40 по местному времени (22:40 мск) в воскресенье, 18 августа.

Газета El Periodico отмечает, что посол получил травму ноги. По данным издания, стоимость украденных часов фирмы Bulgary составляет €17 тыс.

В конце июня ТАСС сообщил, что в Москве ограбили гендиректора модного дома Chanel Жака Мари Даниэля Шенена. По данным источника агентства, неизвестный украл у него телефон Apple, после чего списал со счета Шенена деньги. Инцидент произошел недалеко от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.