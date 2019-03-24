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Общество ,  
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В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму €77 тыс. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook.

Предполагаемые сообщники южноамериканского происхождения совершили ограбления с разницей в два месяца по одинаковому сценарию. Мужчины в светоотражающей одежде заходили в отделение и, угрожая оружием, вынуждали сотрудников отделения банка передать им деньги. После этого подозреваемые связывали находящихся в здании людей и скрывались на общественном транспорте.

В первый раз они похитили €32 тыс., во второй — $45 тыс. Отмечается, что до задержания мужчины планировали новое ограбление уже в другом городе — Мадриде. Кроме того, полицейские задержали еще двух человек, которые предположительно причастны к подготовке нападения в Мадриде.

В конце января во Франции группа преступников совершила вооруженный налет на банк в нескольких сотнях метров от Елисейских полей. Грабители вскрыли около тридцати сейфов, вытащили их содержимое и скрылись с места преступления.

Теги: Испания, грабитель, задержание
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