Спасшую пассажиров проводницу сгоревшего Ан-24 предложили наградить

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину наградить бортпроводницу Елену Лапуцкую, которая спасала пассажиров после аварийной посадки самолета в Бурятии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Героический поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды», — сказал Турчак. Он пожелал бортпроводнице скорейшего выздоровления.

Авиакомпания «Ангара» ранее также предлагала Минтрансу наградить Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазанова за мужество и героизм.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии 27 июня. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со строениями и загорелся.