«Ангара» попросит наградить экипаж Ан-24 за спасение пассажиров

Авиакомпания «Ангара» планирует обратиться в Минтранс с просьбой о награждении бортпроводника и второго пилота Ан-24 за мужество и героизм при спасении пассажиров после аварийной посадки в Бурятии. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии Ан-24 совершил аварийную посадку. Самолет «Ангары» выполнял рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП, столкнулся со строениями и загорелся.

Всего на борту находилось 47 человек. В результате ЧП погибли пилот Владимир Коломин (стаж — 34 года) и бортмеханик Олег Барданов (стаж — 35 лет). Компания выплатит их семьям по 2,25 млн руб., Фонд социального страхования — по 1 млн руб.

Бортпроводник Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов, несмотря на полученные травмы, покинули горящий Ан-24 только после эвакуации всех 43 пассажиров. За медпомощью обратился 31 человек.