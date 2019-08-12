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Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
Очищенный от сезонности рост ВВП во втором квартале составил 0,4%, сообщило Минэкономразвития. Положительная динамика показателя с исключением сезонного фактора говорит об отсутствии технической рецессии, заявили в ведомстве
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российская экономика во втором квартале 2019 года продемонстрировала положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Очищенный от сезонности рост ВВП во втором квартале составил 0,4% после снижения на 0,2% в первом квартале, следует из оценки министерства. Это позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в экономике, заявили в Минэкономразвития.

Техническая рецессия в экономике фиксируется при отрицательной динамике ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд.

Рост ВВП России во втором квартале составил 0,9% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. В первом квартале 2019 года ВВП вырос на 0,5%.

Статистическое ведомство публикует оценку ВВП с учетом сезонного фактора. Очищенный от сезонности объем ВВП в постоянных ценах за второй квартал появится у Росстата 9 сентября, указали в ведомстве.

Прогнозы рецессии

Экономисты допускали, что техническая рецессия может быть зафиксирована в 2019 году. «Я думаю, что во втором квартале есть высокие шансы, что экономика также продолжила движение вниз: ну, может быть, не на 0,4%, а на 0,1–0,2% снижение возможно. Поэтому, я думаю, техническую рецессию мы пережили», — сказал в начале августа бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина зафиксировали снижение экономической активности в малом и среднем бизнесе и не исключали техническую рецессию в текущем году. «Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.

Минэкономразвития предупредило о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования. «Тот темп роста, который есть, он абсолютно неустойчивый, он абсолютно превышает темпы роста доходов населения... Если сейчас ничего с этим не делать, к 2021 году мы можем рецессию получить», — пояснил в начале июня глава ведомства Максим Орешкин.

Ожидания ускорения

Слабая динамика ВВП во втором квартале обусловлена низким внутренним спросом на фоне сохранения жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики, а также негативной динамикой внешнего спроса в условиях замедления глобального роста, отметили в Минэкономразвития. Реальные располагаемые денежные доходы в первой половине 2019 года снизились на 1,3%, продемонстрировав падение и в первом (-2,5%), и во втором кварталах (-0,2%).

С третьего квартала ведомство ожидает восстановления темпов роста ВВП. Поддержку росту экономики во второй половине 2019 года будут оказывать:

  • увеличение расходов федерального бюджета (в том числе в рамках национальных проектов);
  • реализация эффекта от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле.

В этих условиях темпы роста ВВП ускорятся до 1,6–1,8% в годовом выражении, что позволит выйти на прогнозируемые министерством 1,3% по итогам 2019 года. ЦБ ожидает рост ВВП в 2019 году в пределах 1–1,5%.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минэкономразвития РФ, Росстат, ВВП
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