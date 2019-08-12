Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

Очищенный от сезонности рост ВВП во втором квартале составил 0,4%, сообщило Минэкономразвития. Положительная динамика показателя с исключением сезонного фактора говорит об отсутствии технической рецессии, заявили в ведомстве

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Российская экономика во втором квартале 2019 года продемонстрировала положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Очищенный от сезонности рост ВВП во втором квартале составил 0,4% после снижения на 0,2% в первом квартале, следует из оценки министерства. Это позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в экономике, заявили в Минэкономразвития.

Техническая рецессия в экономике фиксируется при отрицательной динамике ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд.

Рост ВВП России во втором квартале составил 0,9% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. В первом квартале 2019 года ВВП вырос на 0,5%.

Статистическое ведомство публикует оценку ВВП с учетом сезонного фактора. Очищенный от сезонности объем ВВП в постоянных ценах за второй квартал появится у Росстата 9 сентября, указали в ведомстве.