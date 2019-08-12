Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

Экономисты допускали, что техническая рецессия может быть зафиксирована в 2019 году. «Я думаю, что во втором квартале есть высокие шансы, что экономика также продолжила движение вниз: ну, может быть, не на 0,4%, а на 0,1–0,2% снижение возможно. Поэтому, я думаю, техническую рецессию мы пережили», — сказал в начале августа бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.
Эксперты Института экономики роста им. Столыпина зафиксировали снижение экономической активности в малом и среднем бизнесе и не исключали техническую рецессию в текущем году. «Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Минэкономразвития предупредило о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования. «Тот темп роста, который есть, он абсолютно неустойчивый, он абсолютно превышает темпы роста доходов населения... Если сейчас ничего с этим не делать, к 2021 году мы можем рецессию получить», — пояснил в начале июня глава ведомства Максим Орешкин.
Слабая динамика ВВП во втором квартале обусловлена низким внутренним спросом на фоне сохранения жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики, а также негативной динамикой внешнего спроса в условиях замедления глобального роста, отметили в Минэкономразвития. Реальные располагаемые денежные доходы в первой половине 2019 года снизились на 1,3%, продемонстрировав падение и в первом (-2,5%), и во втором кварталах (-0,2%).
С третьего квартала ведомство ожидает восстановления темпов роста ВВП. Поддержку росту экономики во второй половине 2019 года будут оказывать:
- увеличение расходов федерального бюджета (в том числе в рамках национальных проектов);
- реализация эффекта от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле.
В этих условиях темпы роста ВВП ускорятся до 1,6–1,8% в годовом выражении, что позволит выйти на прогнозируемые министерством 1,3% по итогам 2019 года. ЦБ ожидает рост ВВП в 2019 году в пределах 1–1,5%.