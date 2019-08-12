Роскомнадзор объяснил блокировку статьи через три года после публикации

Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить статью, которая была опубликована в апреле 2016 года, так как в текущем месяце получил о ней информацию по своей линии приема сообщений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство исследовало статью и установило, что в ней содержится информация о способах совершения самоубийства. После этого Роскомнадзор потребовал удалить материал, издание требование выполнило.

По ссылке, где раньше был размещен текст, теперь приводится объяснение «Батеньки». Материал, на который обратил внимание Роскомнадзор, был опубликован после выхода в 2016 году пояснений ведомства по поводу того, как надо освещать случаи самоубийств. «Батенька» утверждает, что издание решило в сатирической манере, «неукоснительно следуя рекомендациям ведомства, <...> написать текст, полностью соответствующий новым нормам». Однако, резюмировали в издании, в Роскомнадзоре «научились выискивать опасную информацию <...> и в откровенно сатирических текстах».

Редакцию самиздата удивило требование Роскомнадзора удалить текст спустя три года после публикации, рассказал РБК главный редактор «Батеньки» Григорий Туманов. «Конечно, мы очень удивились. У нас версии одна неправдоподобнее другой. Либо в Роскомнадзоре работает человек, который, как и многие из нас, могут в ночи найти какую-то статью, а затем обнаружить себя изучающим венгерскую политическую систему на «Википедии». Либо это поклонник «Батеньки», который внимательно за нами следит и вот дошел до 2016 года. Третий вариант — это какие-то внутренние «палки» [имеется в виду норма по выполнению каких-либо задач] в этом ведомстве, которые касаются блокировки какого-то количества текстов на разные темы», — отметил Туманов. Он уточнил, что «Батенька» не зарегистрирован как СМИ, но формально попадает под требования Роскомнадзора из-за количества посетителей.

Ранее издание уже удалило несколько текстов по требованию Роскомнадзора. Один из материалов был посвящен героинозависимой модели, другой — наркоторговле в России (он был удален спустя примерно год после публикации).