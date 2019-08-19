Россельхознадзор вернул 20 млн живых насекомых в Великобританию

Россельхознадзор приостановил оформление в московском аэропорту Внуково партии живых насекомых из Великобритании. Груз был возвращен в страну отправления. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«14 августа на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых насекомых, в количестве 20,055 млн штук, поступившей из Великобритании», — говорится в документе. Причиной возврата партии стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов и разрешения ведомства на ввоз насекомых.

13 августа стало известно, что Россельхознадзор ограничит поставки свинины из Сербии из-за зафиксированной в стране вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В конце июля в ведомстве заявили о приостановке ввоза фруктов из Китая в связи с участившимися случаями поставок продукции, зараженной карантинными для России объектами.