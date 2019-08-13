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Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

Россельхознадзор объявил, что с 14 августа ввоз свинины и свиноводческой продукции в Россию из Сербии будет приостановлен. Причиной запрета ведомство называет африканскую чуму свиней (АЧС), вспышка которой зафиксирована в балканской стране.

Ограничения, сообщили в Россельхознадзоре, будут распространяться на «всю продукцию, содержащую в своем составе свинину, за исключением той, которая прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС». Запрещен также и транзит свиней из Сербии.

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Вспышку АЧС с падежом животных зафиксировали в Сербии с 30 июля по 7 августа в подсобных хозяйствах в Белградском регионе страны. В Россельхознадзоре отметили, что очередная вспышка заболевания подтверждает ухудшение ситуации с АЧС в Европе. Сербия стала 13-й европейской страной, где была обнаружена АЧС.

В конце июля из-за африканской чумы свиней Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом продуктов из ЕС. В частности, проверкам могут подвергаться и продукты в ручной клади и багаже частных пассажиров.

Теги: Сербия, свинина, Россельзознадзор, импорт продуктов
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