В Свердловской области загорелся завод по переработке взрывчатки

Пожар произошел на территории предприятия в городе Реже в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Горела кровля одноэтажного производственного здания на площади 300 кв. м. В течение 50 минут пожарные справились с огнем», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 15.43 по местному времени (13.43 мск). В ГУ МЧС добавили, что в настоящее время спасатели ведут проливку и разбирают сгоревшие конструкции. Возгорание тушили 41 пожарный и десять единиц спецтехники.

По данным ведомства, до прибытия пожарных из здания эвакуировались 35 рабочих. Информации о пострадавших нет.