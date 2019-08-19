В Балашихе загорелся цех по производству синтетических смол

В подмосковной Балашихе произошел пожар в цехе завода, производящего синтетические смолы. Информация о пожаре поступила 14:50 мск. Возгорание произошло на улице Звездная, дом 7, говорится в сообщении на сайте МЧС.

Загорелся завод по производству синтетических смол, уточнило «РИА Новости».

В ведомстве добавили, что в настоящее время пожарные проводят проливку цеха. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

При этом источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что огонь уходит в подземные коммуникации. По данным агентства, общая площадь здания составляет 7,5 тыс. кв. м.