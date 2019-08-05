В Перми скончался один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе

В Перми скончался один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе

Один из пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе скончался в больнице. Об этом сообщает портал 59.RU со ссылкой на краевой Минздрав.

Хлопок на оборонном заводе в Перми произошел днем 31 июля, в результате чего пострадали пять человек. Все раненые были госпитализированы, двое из них были доставлены в реанимацию и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Один пациент скончался, а трое направлены на амбулаторное лечение в поликлинику», — уточнили порталу в Минздраве.

В ведомстве добавили, что еще один 41-летний пострадавший с множественными ожогами находится в реанимации ожогового отделения больницы.

По факту хлопка на заводе было возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В настоящее время следователи продолжают расследование.