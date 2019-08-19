Песков прокомментировал подлет швейцарских истребителей к самолету Путина

Истребители швейцарских ВВС не впервые сопровождали самолет с делегацией России и журналистами кремлевского пула, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент, который произошел 19 августа, передает ТАСС.

По его словам, «это неплохо». Песков также сообщил, что само действие в Швейцарии объяснили тем, что это было проявление гостеприимства.

«Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — цитирует главу пресс-службы Кремля агентство.

19 августа самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.