МЧС предупредило о скорой аномальной жаре в центральных регионах

МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в ближайшие сутки в некоторых регионах Центрального федерального округа. В частности, до плюс 35 градусов поднимется температура в Белгородской и Воронежской областях, в Липецкой области ведомство выпустило предупреждение о необходимости соблюдения мер безопасности в жару.

«14 августа во второй половине дня местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов», — говорится в сообщении МЧС по региону.

Ранее синоптики сообщили о 30-градусной жаре в Центральной России, с повышением температуры до плюс 31–34 градусов на юге региона, в Липецкой и Воронежской областях.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, жара задержится ненадолго: во второй половине недели в небе над регионом станет больше облаков, пройдут ливневые дожди, местами прогремят грозы и ослабят жару. Она добавила, что ближе к выходным температура опустится до плюс 23–28 градусов. Гидрометцентр также предупреждал, что температура воздуха в отдельных регионах Центральной России будет подниматься до плюс 36 градусов по Цельсию.