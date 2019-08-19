Ростехнадзор назвал причину ЧП на Калининской АЭС в июле

Причиной отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в июле стало нарушение электрической изоляции, которое привело к короткому замыканию на открытом распределительном устройстве (ОРУ). Об этом сообщается на официальном сайте Ростехнадзора.

18 июля от сети в результате короткого замыкания отключились две линии электропередачи — «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ). Из-за этого произошло полное отключение от сети одного и частичное отключение двух из четырех энергоблоков Калининской АЭС. Как сообщили в пресс-службе АЭС, отключение было вызвано коротким замыканием в трансформаторе. Причина остановки станции находится «за пределами оборудования АЭС», заявили РБК в «Росэнергоатоме».

Короткое замыкание не привело к повреждению оборудования станции, радиационный фон на прилегающей к станции территории не повышался.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 125 км от Твери, на южном берегу озера Удомля. В состав станции входят четыре энергоблока, она обеспечивает электроэнергией Тверь, Санкт-Петербург, Москву, Владимир и Череповец. Также через АЭС идет высоковольтный транзит электроэнергии.