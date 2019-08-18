Минздрав предложил ввести на рабочих местах тест на алкоголь

В ведомстве также считают нужным проведение безалкогольных корпоративов и разъяснительных работ

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Министерстве здравоохранения России предложили работодателям организовать тестирование сотрудников на употребление алкоголя, сообщает агентство «РИА Новости». Соответствующая идея содержится в документе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной ведомством.

Как объясняется в программе, определять опьянение работников предлагается с помощью алкотестера. Проверки могут быть как плановыми так и без уведомления.

Авторы идеи считают, что такая мера позволит снизить количество несчастных случаев на производстве. При этом в программе отмечаются примеры предприятий, где тестирование уже применяется. Речь идет о «Северстали», а также о ПАО «ГМК Норильский никель».

Среди других мер, предлагаемых Минздравом, в программе упомянуты консультативная помощь по вопросам, связанным с риском пагубного употребления алкоголя, а также организация безалкогольных корпоративов. «Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков», — говорится в программе. При этом формат вечеринок работодателям предлагается обсудить заранее, чтобы «корпоратив не был запятнан разговорами о том, почему отсутствует выпивка».

В декабре прошлого года президенту Владимиру Путину во время рабочей поездки на Челябинский трубопрокатный завод рассказали, что всех сотрудников там проверяют на алкотестере. Глава государства в ответ пошутил, что введет такую же систему в администрации президента и правительстве. «Хуже не будет, точно», — сказал Путин.



