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Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам с США

Иран хочет заключить соглашение с США, но его власти не знают, с чего начать переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Мы можем что-то быстро предпринять, но они [иранцы] не знают, с чего начать», — сказал Трамп журналистам перед посадкой в Air Force One в Нью-Джерси.

По его мнению, Тегеран также хотел бы начать переговоры по задержанному в Гибралтаре танкеру Grace 1, но не выступает инициатором, поскольку иранцы — «гордый народ». «Но их экономика разрушается, а инфляция выше потолка. Их дела идут плохо, и они не продают свою нефть», — добавил он.

15 августа власти Гибралтара решили освободить иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза и задержали в водах залива 4 июля.

Выход судна из вод британской территории задержался из-за ордера на арест, который выдали ранее Соединенные Штаты. Минюст Гибралтара в ответ отказался задерживать танкер по требованию Вашингтона.

Теги: Иран, Дональд Трамп
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