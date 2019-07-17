На Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке ядерных отходов

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке жидких ядерных отходов. Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.
Отмечается, что за первую неделю эксплуатации завод переработал 2 тыс. 755 кг жидких радиоактивных отходов.
Отмечается, что жидкие отходы проходят несколько стадий переработки и в результате цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы. После выдержки и радиационного контроля их отправляют на захоронение.
По словам главы агентства Виталия Петрука, постепенно завод должен выйти на переработку в сутки 42 упаковок — бочек объемом 200 л. «При условии бесперебойного функционирования завода в течение всех 250 рабочих дней это 10,5 тыс. упаковок на год», — заметил Петрук.