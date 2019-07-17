На Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке ядерных отходов

На Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке ядерных отходов

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке жидких ядерных отходов. Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что за первую неделю эксплуатации завод переработал 2 тыс. 755 кг жидких радиоактивных отходов.

Отмечается, что жидкие отходы проходят несколько стадий переработки и в результате цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы. После выдержки и радиационного контроля их отправляют на захоронение.

По словам главы агентства Виталия Петрука, постепенно завод должен выйти на переработку в сутки 42 упаковок — бочек объемом 200 л. «При условии бесперебойного функционирования завода в течение всех 250 рабочих дней это 10,5 тыс. упаковок на год», — заметил Петрук.