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PayPal $129 (+7,94%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
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На Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке ядерных отходов

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке жидких ядерных отходов. Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что за первую неделю эксплуатации завод переработал 2 тыс. 755 кг жидких радиоактивных отходов.

Отмечается, что жидкие отходы проходят несколько стадий переработки и в результате цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы. После выдержки и радиационного контроля их отправляют на захоронение.

По словам главы агентства Виталия Петрука, постепенно завод должен выйти на переработку в сутки 42 упаковок — бочек объемом 200 л. «При условии бесперебойного функционирования завода в течение всех 250 рабочих дней это 10,5 тыс. упаковок на год», — заметил Петрук.

Общество
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг на деньги ЕС

Проект завода утвердил украинский кабинет министров в 2001 году. Его строительство завершилось в 2014 году, после комплексных испытаний выдали разрешение на его эксплуатацию.

В начале июля Евросоюз передал Украине в эксплуатацию новый безопасный саркофаг, построенный на деньги ЕС. Им накрыли устаревший саркофаг «Укрытие», построенный после катастрофы в 1986 году. Строительство нового объекта началось в 2012 году, его сдачу несколько раз откладывали.

Теги: Чернобыльская АЭС, радиоактивные отходы, Украина
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