В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

Полиция и Нацгвардия Украины задержали трех иностранцев в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.

В Припяти были задержаны двое граждан Великобритании, в районе села Терехи — россиянин. «Все нарушители незаконно проникли в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. Там сталкеры находились около суток», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отношении задержанных составили административные протоколы по ст. 46-1 КоАП Украины (нарушение требований радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению). Статья предусматривает штраф. Материалы дел направлены в Славутицкий городской суд и Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Чернобыльская зона отчуждения — закрытая от свободного посещения территория. Решение об отчуждении было принято в 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.