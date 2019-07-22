Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,00 -0,06 EUR Бирж. 70,62 -0,06 Brent 63,27 +1,95% USD Нал. 63,48 62,59 EUR Нал. 71,23 70,29 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1210 -0,0004 BTC/USD Бирж. 10 583,00 +18,00 IMOEX 2 699,76 -0,03% RTSI 1 350,12 -0,04% DJIA 27 154,20 -0,25% Nasdaq 8 146,49 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Schlumberger $49 (+26,32%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,72%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,34%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+17,84%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Schlumberger $49 (+26,32%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,72%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,34%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+17,84%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 12:48
Минфин обязали согласовать с Банком России поддержку экспорта за счет ФНБ Экономика, 14:39 Экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей Общество, 14:38 Минобороны опровергло авиаудар по рынку в Идлибе Политика, 14:38 Обезглавленное тело женщины нашли в лесу на севере Москвы Общество, 14:36 Рэп-фестиваль Дмитрия Киселева: что это, для кого и зачем Стиль, 14:33 Избиение фанатов, гол ножницами и лидерство «Урала». Итоги тура РПЛ Спорт, 14:28 Синоптики пообещали теплую погоду в Москве до конца недели Общество, 14:19 Экс-министр заявил о «подставе» для Зеленского и нового кабмина в Киеве Политика, 14:18 Россия и Турция начали переговоры о совместном производстве деталей C-400 Политика, 14:07 Путеводитель по Буде и Пешту в формате «сторис» от местных жителей РБК и ОТП Банк, 14:07 Преследовавшаяся за мемы во «ВКонтакте» отсудила у государства ₽100 тыс. Общество, 14:06 Токен Dusk подорожал на 163% за несколько часов. Крипто, 14:03 Стал известен соперник «Краснодара» по дебютному матчу в Лиге чемпионов Спорт, 14:01 Как инвесторам строительных проектов уберечься от лишних трат Pro, 14:00
Общество ,  
0 
Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов
Нормы, ограничивающие провоз фруктов в багаже или ручной клади 5 кг, действуют уже несколько лет, пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Норма о провозе в ручной клади или в багаже не более 5 кг фруктов на человека существует уже несколько лет, как и требование предоставить фитосанитарный сертификат для более крупных партий. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Те правила, которые прописаны в постановлении правительства, уже действуют. Мы работали по ним в последние два года», — сказала Мелано.

Пресс-секретарь Россельхознадзора также рассказала, что решение ввести такие нормы принял совет Евразийской экономической комиссии. При этом, по ее словам, они были сформированы на базе требований, которые уже действовали: до 1 июля 2017 года ввоз в Россию не более 5 кг растительной продукции высокого фитосанитарного риска без сертификатов регулировался национальным законом от 2014 года.

Общество
Минэкономразвития сочло однобокими выводы Россельхознадзора о гибели пчел

Комментарий официального представителя Россельхознадзора появился в связи с публикацией «Российской газеты», которая обратила внимание на постановление правительства об изменениях в правилах фитосанитарного надзора на въезде в Россию.

В документе говорится, что без фитосанитарных сертификатов можно ввезти в Россию и в целом на территорию ЕАЭС до 5 кг «продукции высокого фитосанитарного риска». К такого рода продукции, в частности, относятся свежие огурцы и помидоры, арбузы и дыни, а также цветы для букетов. Без сертификата также можно ввезти цветы в букетах (не более 15 цветов в сумме).

В документе прописана уже действующая норма, а не новая, следует из пояснения Мелано.

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора, новым постановлением правительства РФ «гармонизируется нормативно-правовая база», чтобы таможенным службам было удобнее вести контроль. «Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось», — заключила она.

Автор: Наталья Демченко
Теги: овощи и фрукты, цветы, багаж, ручная кладь, Россельзознадзор
Материалы по теме
В Россельхознадзоре не нашли проблем со ввозом овощей и фруктов из Грузии
Общество
В Россельхознадзоре сообщили о массовой гибели рыбы на озере Байкал
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter