Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов

Нормы, ограничивающие провоз фруктов в багаже или ручной клади 5 кг, действуют уже несколько лет, пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Норма о провозе в ручной клади или в багаже не более 5 кг фруктов на человека существует уже несколько лет, как и требование предоставить фитосанитарный сертификат для более крупных партий. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Те правила, которые прописаны в постановлении правительства, уже действуют. Мы работали по ним в последние два года», — сказала Мелано.

Пресс-секретарь Россельхознадзора также рассказала, что решение ввести такие нормы принял совет Евразийской экономической комиссии. При этом, по ее словам, они были сформированы на базе требований, которые уже действовали: до 1 июля 2017 года ввоз в Россию не более 5 кг растительной продукции высокого фитосанитарного риска без сертификатов регулировался национальным законом от 2014 года.

Комментарий официального представителя Россельхознадзора появился в связи с публикацией «Российской газеты», которая обратила внимание на постановление правительства об изменениях в правилах фитосанитарного надзора на въезде в Россию.