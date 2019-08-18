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Политика ,  
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Глава партии Зеленского усомнился в скором окончании конфликта в Донбассе

Несмотря на то, что от новоизбранной Верховной Рады Украины ожидают скорого прекращения военного конфликта в Донбассе, быстро добиться результата не получится. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил глава победившей на парламентских выборах партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, парламент не отвечает за такие решения. «Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — заявил Разумков.

Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

В начале августа Разумков сказал, что возвращение мира в Донабассе — главная задача для страны. При этом он отмечал, что решить эту проблему законами не получится. В ответ на вопрос об особом статусе Донбасса, что входит в область законодательной власти, Разумков пообещал его обсуждение в Верховной Раде, однако заметил, что дело касается лишь желания завершить конфликт.

Досрочные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля. За «Слугу народа» проголосовали 43,16% избирателей, что перевесило количество голосов у других прошедших в парламент партий вместе взятых. В итоге партия единолично сформирует правительство. В июле возможным спикером парламента в «Слуге народа» назвали Разумкова.

Теги: Украина, конфликт в Донбассе, Верховная Рада
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