Фонд жены Порошенко выделил деньги на комедию о войне в Донбассе

Украинский культурный фонд, главой которого является жена бывшего президента Петра Порошенко Марина, выделил 8,9 млн грн (около 23,6 млн руб.) на комедию о войне в Донбассе, передает «Страна.ua».

По данным из доклада фонда, фильм режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами» занимает третье место по объему средств, потраченных на его производство. Планируется, что картина выйдет в прокат в октябре. Комедия призвана позволить украинцам «избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного коварного врага».

По данным издания, «Котик с горящими глазами» недавно выиграл конкурс Госкино. Теперь создатели ленты получат еще около 7,4 млн грн (19,6 млн руб.) — всего на фильм из бюджета страны выделили 16,3 млн грн (около 43 млн руб.).

Как сообщает украинское издание, средства должно получить ООО «Директория кино». В 2018 году эта компания получила 15 млн грн на фильм о жителях Луганска, за последние три года еще около 24 млн грн организации на производство кинокартин выделило Госкино.