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Политика ,  
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Фонд жены Порошенко выделил деньги на комедию о войне в Донбассе

Украинский культурный фонд, главой которого является жена бывшего президента Петра Порошенко Марина, выделил 8,9 млн грн (около 23,6 млн руб.) на комедию о войне в Донбассе, передает «Страна.ua».

По данным из доклада фонда, фильм режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами» занимает третье место по объему средств, потраченных на его производство. Планируется, что картина выйдет в прокат в октябре. Комедия призвана позволить украинцам «избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного коварного врага».

По данным издания, «Котик с горящими глазами» недавно выиграл конкурс Госкино. Теперь создатели ленты получат еще около 7,4 млн грн (19,6 млн руб.) — всего на фильм из бюджета страны выделили 16,3 млн грн (около 43 млн руб.).

Как сообщает украинское издание, средства должно получить ООО «Директория кино». В 2018 году эта компания получила 15 млн грн на фильм о жителях Луганска, за последние три года еще около 24 млн грн организации на производство кинокартин выделило Госкино.

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В ноябре 2017 года стало известно, что Марина Порошенко может быть причастна к похищению средств, выделяемых Евросоюзом, США и международным фондом «Возрождение» в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. Сотрудник украинского Минюста сообщил Luxembourg Herald, что полученные деньги перечислялись на счета украинских фондов-однодневок и затем выводились на счета различных компаний, включая офшорные. Он также предоставил изданию документы о благотворительном фонде «Сильная Украина», в работе которого с 2016 года принимала участие жена Порошенко. По словам работника министерства, после кражи денег со счетов фонда было принято решение о его ликвидации.

Теги: Марина Порошенко, Донбасс, бюджетные средства
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