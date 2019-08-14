США решили помочь украинским режиссерам бороться с российским влиянием

Посольство США готово выдавать гранты на обучение украинских документалистов. Программа должна помочь Украине интегрироваться в европейские структуры и «противостоять российской агрессии»

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Посольство США в Киеве объявило о возможности профинансировать две программы профессионального обмена для украинцев, следует из документа (.pdf), опубликованного на сайте дипмиссии. Внимание на него обратил RT. Предполагается, что в рамках этих программ на обучение в США на две недели прибудут от четырех до шести украинских граждан.

Первая из грантовых программ предназначена для украинских режиссеров документальных фильмов, продюсеров и сценаристов, а также журналистов, педагогов и политиков, специализирующихся на кино. Она должна способствовать тому, чтобы «сильная, стойкая Украина успешно противостояла российской агрессии и влиянию».

В качестве других задач программы в документе указаны усиление борьбы с коррупцией, что должно привести к экономическому росту и повышению доверия между обществом и государством, а также приверженности Украины западным ценностям и ее скорейшей интеграции в европейские структуры.

Кино «способно привлечь широкую аудиторию и пролить свет на ключевые социальные проблемы», указывают дипломаты. Как говорится в документе, украинские режиссеры-документалисты «сосредоточились на самых насущных проблемах страны», и поездки по обмену помогут их профессиональному развитию и поддержат потенциальное общественное влияние.

Среди тем, которые участники программы будут изучать в США, указаны влияние независимых фильмов на американскую киноиндустрию, инновационные технологии в кинематографе, производство низкобюджетных или высокоприбыльных картин, продвижение независимых фильмов и так далее.