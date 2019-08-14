США решили помочь украинским режиссерам бороться с российским влиянием

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,31 +0,38 EUR Бирж. 73,01 +0,47 Brent 60,29 -1,15% USD Нал. 65,67 64,86 EUR Нал. 73,48 72,58 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1184 +0,0012 BTC/USD Бирж. 10 540,00 -362,00 IMOEX 2 661,88 -0,68% RTSI 1 283,97 -1,07% DJIA 26 279,91 +1,44% Nasdaq 8 016,36 +1,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 600 (+5,72%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,3%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Золото $1 600 (+5,72%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,3%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 12:19
Молочная отрасль: до и после продовольственного эмбарго Pro, 13:58 Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля Общество, 13:55 В Кремле назвали сроки и темы визита Путина в Финляндию Политика, 13:54 На «Матч ТВ» допустили иски к «Порту» за срыв показа игры с «Краснодаром» Спорт, 13:52 Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам Политика, 13:51 МИД Китая потребовал от США не вмешиваться в дела страны из-за Гонконга Политика, 13:39 При столкновении трех автомобилей в Ленинградской области погибла женщина Общество, 13:30 Сбербанк сообщил, на что россияне тратят потребительские кредиты Финансы, 13:16 Как меняется мужской костюм Стиль, 13:15 Депутат обратился в СК после публикации данных оппозиционеров в Telegram Общество, 13:15 Экс-жена Аркадия Ротенберга решила зарегистрировать бренд «Ротенберг» Бизнес, 13:12 СК опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке Общество, 13:08 Кибербезопасность: что мешает росту интернета вещей Pro, 13:05 США решили помочь украинским режиссерам бороться с российским влиянием Политика, 12:58
Политика ,  
0 
США решили помочь украинским режиссерам бороться с российским влиянием
Посольство США готово выдавать гранты на обучение украинских документалистов. Программа должна помочь Украине интегрироваться в европейские структуры и «противостоять российской агрессии»
Фото: Julio Cortez / AP

Посольство США в Киеве объявило о возможности профинансировать две программы профессионального обмена для украинцев, следует из документа (.pdf), опубликованного на сайте дипмиссии. Внимание на него обратил RT. Предполагается, что в рамках этих программ на обучение в США на две недели прибудут от четырех до шести украинских граждан.

Первая из грантовых программ предназначена для украинских режиссеров документальных фильмов, продюсеров и сценаристов, а также журналистов, педагогов и политиков, специализирующихся на кино. Она должна способствовать тому, чтобы «сильная, стойкая Украина успешно противостояла российской агрессии и влиянию».

В качестве других задач программы в документе указаны усиление борьбы с коррупцией, что должно привести к экономическому росту и повышению доверия между обществом и государством, а также приверженности Украины западным ценностям и ее скорейшей интеграции в европейские структуры.

Кино «способно привлечь широкую аудиторию и пролить свет на ключевые социальные проблемы», указывают дипломаты. Как говорится в документе, украинские режиссеры-документалисты «сосредоточились на самых насущных проблемах страны», и поездки по обмену помогут их профессиональному развитию и поддержат потенциальное общественное влияние.

Среди тем, которые участники программы будут изучать в США, указаны влияние независимых фильмов на американскую киноиндустрию, инновационные технологии в кинематографе, производство низкобюджетных или высокоприбыльных картин, продвижение независимых фильмов и так далее.

Политика
Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине

Вторая программа направлена на расширение экономических прав для людей с ограниченными возможностями. Ее участники будут изучать способы развития карьеры и возможности трудоустройства для людей с инвалидностью, сотрудничество государства с неправительственными организациями в целях создания благоприятной рабочей атмосферы и иные вопросы, касающиеся поддержки таких людей.

Программа направлена на представителей украинского правительства, некоммерческих организаций или образовательного сектора. Она должна способствовать экономическому росту и развитию двусторонней торговли.

Как ожидается, программы стартуют 1 октября. Общая сумма выплат составит $150 тыс., кроме того, посольство США предоставит участникам административную и визовую поддержку.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: посольство США, Украина
Материалы по теме
Палата представителей США одобрила финансовую помощь Украине
Политика
Пентагон запросил $250 млн на военную помощь Украине
Политика
Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter