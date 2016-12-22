СМИ узнали об участии жены Порошенко в краже денег для детей-инвалидов

Марина Порошенко, жена президента Украины Петра Порошенко, может быть причастна к похищению средств, выделяемых Евросоюзом и США в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. Об этом свидетельствуют данные, которые передал журналистам издания Luxembourg Herald один из сотрудников Минюста Украины.
В документах также упоминаются «десятки и даже сотни миллионов долларов», выделенные для украинских детей-инвалидов Международным фондом «Возрождение», созданным американским финансистом Джорджем Соросом.
По данным издания, европейские и американские деньги для детей с ограниченными возможностями перечислялись на счета украинских «фондов-однодневок» и затем выводились на счета различных компаний, включая оффшорные.
Журналисты издания утверждают, что эта деятельность находилась «под личным контролем Марины Порошенко», которая также активно участвовала в ее продвижении. По информации издания, за привлечение средств для подставных фондов отвечал замглавы администрации президента Украины Ростислав Павленко.
Сотрудник украинского Минюста также предоставил Luxembourg Herald документы о благотворительном фонде «Сильная Украина», в работе которого с 2016 года принимала участие Марина Порошенко. По словам работника министерства, после кражи денег со счетов фонда было принято решение ликвидировать его.