Шойгу объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 летают на Чукотку не для того, чтобы дразнить американцев, — это плановая работа. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты», — ответил министр на вопрос о полетах Ту-160 (цитата по ТАСС).

Ранее на этой неделе, 14 августа, Минобороны перебросило два бомбардировщика на аэродром в Анадырь на Чукотку в рамках учений, спустя два дня они вернулись на место своего базирования — в Саратовскую область.

По его словам, американцы знают о маневрах Ту-160, и это, заверил Шойгу, «естественно и это понятно».

«А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы «позадираем» немножко — нет, это нормальная плановая работа. Потому что... ну как вы себе представляете: задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически», — добавил он.