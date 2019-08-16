Ракетоносцы Ту-160 покинули аэродром у границы с США

Два стратегических ракетоносца Ту-160, переброшенные в рамках учений на аэродром «Анадырь» у морской границы с США, вернулись на место постоянного базирования в городе Энгельс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Указывается, что полет в Европейскую часть страны проходил над акваторией Северного Ледовитого океана.

О переброске Ту-160 на Чукотку Минобороны сообщило 14 августа. В военном ведомстве рассказали, что стратегические ракетоносцы должны были участвовать в учениях вместе со стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс и самолетами Ил-78,

Целью учений называлась отработка задач по перебазированию на оперативные аэродромы, а также полетов с выполнением дозаправки в воздухе.