Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю

Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю

Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В районе закрытых станций будут курсировать бесплатные автобусы. Станции возобновят работу в обычном режиме 25 августа в 05:30.

БКЛ — проект второй кольцевой линии метро, который после завершения строительства станет самой протяженной линией Московского метрополитена. Первый участок БКЛ «Петровский парк» — «Деловой центр» открылся в феврале 2018 года.

