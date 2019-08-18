Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке Москвы

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео столкновения автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы. Авария произошла утром в воскресенье, 18 августа, на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-ой Владимирской улицы. На записи видно, как автобус, приближаясь к светофору, съезжает со своей полосы вправо, где врезается в мачту городского освещения.

Во время аварии в автобусе находились 32 человека, все они, предположительно, являются туристами из Китая. В качестве возможной причины аварии называется мокрый асфальт.

В результате ДТП пострадали 29 человек, 19 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы, остальным помощь оказана на месте, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В начале июля на парковке возле Красной площади столкнулись два туристических автобуса, никто не пострадал. В результате инцидента был закрыт проезд по Москворецкой улице в сторону Васильевского Спуска.