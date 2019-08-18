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Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж. Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст.

В случае принятия закона гражданин (если он согласен) будет получать по СМС данные о возбуждении против него исполнительного производства и применении мер принудительного исполнения. Кроме того, у россиян может появиться возможность получать извещения от Федеральной службы судебных приставов в личном кабинете на портале госуслуг.

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Согласие на получение СМС необходимо будет подтвердить распиской с указанием номера мобильного телефона, на который приставы будут отправлять сообщения. Уточняется, что тех, у кого нет возможности или желания получать уведомления через личный кабинет на сайте госуслуг или СМС, будут информировать традиционными способами связи, в том числе по почте.

Компании и индивидуальных предпринимателей извещать предлагается по электронной почте, указанной в ЕГРЮЛ или едином госреестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

В феврале сообщалось, что в Москве судебные приставы разыскивают должников при помощи камер уличного видеонаблюдения. По данным ФССП, за 2018 год приставы таким образом нашли 1,6 тыс. должников, им удалось взыскать около 90 млрд руб. задолженности.

Теги: Федеральная служба судебных приставов, СМС-рассылка
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