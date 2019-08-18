Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж. Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст.

В случае принятия закона гражданин (если он согласен) будет получать по СМС данные о возбуждении против него исполнительного производства и применении мер принудительного исполнения. Кроме того, у россиян может появиться возможность получать извещения от Федеральной службы судебных приставов в личном кабинете на портале госуслуг.

Согласие на получение СМС необходимо будет подтвердить распиской с указанием номера мобильного телефона, на который приставы будут отправлять сообщения. Уточняется, что тех, у кого нет возможности или желания получать уведомления через личный кабинет на сайте госуслуг или СМС, будут информировать традиционными способами связи, в том числе по почте.

Компании и индивидуальных предпринимателей извещать предлагается по электронной почте, указанной в ЕГРЮЛ или едином госреестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).