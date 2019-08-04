Россияне 700 тыс. раз попадали в базу судебных приставов за курение

Россияне с октября 2013 года 706,7 тыс. раз попадали в базу данных судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах. Об этом сообщает ТАСС.

Общая сумма взысканий в настоящее время составляет около 500 млн руб. Так, в 2014 году поступило 29,5 тыс. исполнительных документов, в 2015 году —120 тыс., в 2016 году — 212,3 тыс. Число должников снизилось в 2017 году (190,5 тыс.), в 2018 году их было только 154,4 тыс.

Штрафы за курение в неположенных местах ввели в России в октябре 2013 года. Так, за курение на детских площадках придется заплатить штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Курение в поездах дальнего следования, а также на всех видах общественного транспорта городского или пригородного сообщения обойдется в 1,2–1,5 тыс. руб.

Курить, согласно закону, можно на расстоянии менее 15 м от входов в помещения вокзалов, аэропортов, кафе и ресторанов, территорий пляжа, а также помещений органов власти, местного самоуправления и социальных служб. В офисах курить можно только в специально оборудованных комнатах.