Общество , 17:12
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У Красной площади столкнулись два туристических автобуса
На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
«Два туристических автобуса на парковке не разъехались. Мелкое ДТП. Пострадавших нет», — уточнил представитель управления.
ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщает, что ДТП привело к ограничению движения в районе Кремля — был закрыт проезд по Москворецкой улице в сторону Васильевского спуска.
Ранее днем 5 июля в Москве при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Для эвакуации несовершеннолетнего медики выслали вертолет.