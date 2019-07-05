У Красной площади столкнулись два туристических автобуса

У Красной площади столкнулись два туристических автобуса

На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.

«Два туристических автобуса на парковке не разъехались. Мелкое ДТП. Пострадавших нет», — уточнил представитель управления.

ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщает, что ДТП привело к ограничению движения в районе Кремля — был закрыт проезд по Москворецкой улице в сторону Васильевского спуска.

Ранее днем 5 июля в Москве при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Для эвакуации несовершеннолетнего медики выслали вертолет.