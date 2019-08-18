Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону в Ростовской области

Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону в Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области сел на мель сухогруз «Волгодон 5038» с пшеницей. Об этом пишет RostovGazeta со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел 18 августа в 08:40 на Шматовском перекате реки Дон. Течи или разлива нефтепродуктов не обнаружено. Пострадавших нет. Для устранения последствий инцидента задействовали буксир.

Ранее, 12 августа, теплоход «Сапфир», шедший из порта Соловецких островов до Беломорского порта, сел на мель в 9 км от Беломорска. На борту судна находились четыре члена экипажа и 121 пассажир, в том числе десять детей. После инцидента СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).