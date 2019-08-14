В Карелии возбудили дело из-за посадки на мель теплохода «Сапфир»

Мурманский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту посадки на мель в Белом море теплохода «Сапфир». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

12 августа теплоход «Сапфир», шедший из порта Соловецких островов до Беломорского порта, сел на мель в 9 км от города Беломорск. На борту судна находились четыре члена экипажа и 121 пассажир, в том числе десять детей. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры теплохода были благополучно эвакуированы на берег. Впоследствии на «Сапфире» была обнаружена течь в техническом отсеке.

В июле на Рыбинском водохранилище в Ярославской области сел на мель четырехпалубный теплоход «Викинг Хельги». Спустя некоторое время судну удалось самостоятельно сойти с мели.