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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна

В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.

«Сапфир» сел на мель вечером 12 августа в 9 км от города Беломорск. Для эвакуации пассажиров были направлены два плавсредства.

В региональном главке МЧС уточнили «РИА Новости», что на борту находились 121 пассажир и четыре члена экипажа. Уточняется, что ни протечек, ни повреждений у «Сапфира» не обнаружилось.

В июле на Рыбинском водохранилище в Ярославской области из-за отказа рулевой машины сел на мель четырехпалубный теплоход «Викинг Хельги». На борту находились 192 туриста и еще 100 человек персонала. Спустя короткое время судно сошло с мели. 



 

Теги: Белое море, эвакуация
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