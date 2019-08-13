В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна

В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.

«Сапфир» сел на мель вечером 12 августа в 9 км от города Беломорск. Для эвакуации пассажиров были направлены два плавсредства.

В региональном главке МЧС уточнили «РИА Новости», что на борту находились 121 пассажир и четыре члена экипажа. Уточняется, что ни протечек, ни повреждений у «Сапфира» не обнаружилось.

В июле на Рыбинском водохранилище в Ярославской области из-за отказа рулевой машины сел на мель четырехпалубный теплоход «Викинг Хельги». На борту находились 192 туриста и еще 100 человек персонала. Спустя короткое время судно сошло с мели.







