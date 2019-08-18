Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

По его словам, героизм — «такая же категория», как горе и радость, поэтому для нормальных людей в этих случаях «нет национальности и других привязок». «Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни», — написал он в Facebook.

Самолет Аirbus 321 российский авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил жесткую посадку в поле кукурузы около аэропорта Жуковский. Лайнер следовал из Москвы в Симферополь.

Через некоторое время после вылета из подмосковного Жуковского А321 столкнулся со стаей чаек, что привело к отказу силовых установок. В результате аварийной посадки пострадали 76 человек, включая 19 детей. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа, все остались живы.

В день инцидента стало известно, что семь членов экипажа самолета А321, в том числе командир лайнера Дамир Юсупов, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». Россиян обвинили в «неоднократном сознательном нарушении государственной границы Украины».