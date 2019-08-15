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Macy's $28 (+74,89%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13%) прогноз БКС к 14.08.20
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Посадка А321 в поле ,   Сделано для агрегаторов 
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Экипаж экстренного севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

Семь членов экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Это командир лайнера Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Россиян обвиняют в «неоднократном сознательном нарушении государственной границы Украины», а также в соучастии в «нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную территорию».

Утром 15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в Раменском районе Подмосковья недалеко от аэропорта Жуковский.

Вскоре после вылета самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ силовых установок. В результате аварийной посадки пострадали 74 человека, сообщали в МЧС. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа, все они остались живы.

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По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, для расследования обстоятельств инцидента создана комиссия с представителями Росавиации.

Теги: Украина, «Миротворец», Посадка A321 в поле
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