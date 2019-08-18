The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России

Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих серьезной огневой мощью кораблей. В частности, более крупные корабли выводятся из эксплуатации, а более мелкие суда, как новые, так и модернизированные, занимают их место, что говорит об акценте России на региональных водах, говорится в публикации американского журнала The National Interest.

Завершение испытания модифицированного ракетного корвета 14 августа текущего года в России говорит об эволюции военно-морского флота страны, где вместо немногочисленных крупных кораблей главную роль начинают играть более массовые небольшие боевые суда, отмечает издание.

На сегодняшний день в эксплуатации российского военного флота находится менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров и 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн. В то же время американский флот насчитывает несколько десятков малых надводных кораблей и более сотни крупных боевых судов. «Американские и российские ВМС — это две противоположности, отражающие стратегию, историю, промышленность и географию этих стран», — отмечает журнал.

Как пишет The National Interest, из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма. Издание отмечает, что российский флот рассчитывает на устаревшие верфи, которые способны успешно производить лишь малые суда. Они, как утверждается в статье, вписываются в стратегию России, заключающейся в дестабилизации, а иногда и во вторжениях в соперничающие государства, находящиеся недалеко от ее периферии. В этой связи ВМФ России стремительно трансформируется во флот малых (новых и модифицированных) кораблей, которые занимают место крупных кораблей, тем самым превращая российские ВМС из рода войск со всемирным охватом действий в региональный флот, указывает издание.

По данным издания, в настоящее время наблюдаются и нарастающие возможности относительно военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК), опережающего возможности российской армии и приближающегося к армии США. Так, по состоянию на 2019 год российский ВМФ располагает 360 кораблями, в то время как Китай — 624. У американского же флота в активе всего 333 боевых корабля.

Издание называет показательным тот факт, что американский флот способен нести на борту около 12 тыс. наступательных ракет. При этом китайские корабли в совокупности могут нести 5,2 тыс. ракет в то время, как российский флот. несмотря на модификацию кораблей вроде «Смерча» способен нести не более 3,3 тысячи ракет.

Ранее National Interest опубликовал статью, посвященную технике на параде в честь 323-летней годовщины со дня образования ВМФ, проходившего 28 июля в Санкт-Петербурге. Автор публикации утверждает, что на параде присутствовала группа новых кораблей, которая «отражает быстро меняющееся лицо российского военно-морского флота», по мере того как он осуществляет программу модернизации.