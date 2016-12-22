The National Interest рассказала о российских «спутниках-убийцах»

В России создали спутники-убийцы, предназначенные для того, чтобы вывести из строя другие аппараты в космическом пространстве. Об этом сообщило издание The National Interest.

По словам автора статьи, в августе помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет на конференции в Женеве выразила обеспокоенность, что Россия запускает такие спутники в космос с целью уничтожения спутников других государств.

«Мы не знаем точно, что это такое, и нет никаких способов проверить истинные задачи спутника. Российские намерения в отношении этого спутника неясны, и очевидно, что это очень тревожная разработка», — привела ранее слова Поблет газета Independent.

Тем не менее, как сообщает The National Interest, Москва настаивает на том, что данный спутник лишь инспектирует работу других спутников и выявляет у них проблемы и сбои.

Автор материала считает, что обе версии имеют право на существование, поскольку подобные космические аппараты, имеющие необходимые инструменты для диагностики и ремонта, могут выводить другие объекты из строя.

Согласно данным The National Interest​, Россия с 2013 года запустила четыре подобных спутника: «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519». Именно они вызвали обеспокоенность Госдепа США.