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Американский журнал опубликовал обзор военно-морского парада в Петербурге

Американский журнал The National Interest обозначил тенденции в модернизации Военно-морского флота России в публикации, посвященной технике на параде в честь 323-летней годовщины со дня образования ВМФ, который проходил 28 июля в Санкт-Петербурге.

Автор статьи отметил, что на параде присутствовала группа новых кораблей, которая «отражает быстро меняющееся лицо российского военно-морского флота», по мере того, как он осуществляет программу модернизации.

ВМФ показал фрегат «Адмирал Касатонов» с водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, на борту которого размещена противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК». На параде также представили корвет «Гремящий», который стал обновленной версией корветов класса «Стригущий». Помимо прочего, на параде показали дизельную подлодку «Кронштадт», что, как отмечается в статье, стало не более чем данью уважения к тому, что мероприятие проходило рядом с одноименной военно-морской базой.

При этом автор текста назвал «заметным упущением» отсутствие среди демонстрируемой техники атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и авианосца «Адмирал Кузнецов». 

Небольшая линейка техники на военном параде этого года, отмечается в заключении, свидетельствует, что российский флот за несколько последних десятилетий предпринял значительные шаги, «чтобы проложить путь для новых проектов, отправив в отставку крупные элементы советского военно-морского наследия».

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