Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды стран НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Начнем с того, что мы рады будем видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем их не только встречать здесь, но и посмотреть на их технику и на что они способны», — сказал Шойгу. По его словам, «лучше понять друг друга» на соревнованиях, чем «ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность».

«Не хотелось бы такой возможности», — сказал министр. По словам Шойгу, АрМи является площадкой, где соревнуются не только военные, но и конструкторские бюро и технологии. «Здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть. То есть огромный объем», — пояснил он.

Ранее Шойгу заявлял, что Россия не делает самоцелью приглашение стран НАТО к участию в АрМИ. Министр отмечал, что целью игр является оснащение армии боеприпасами и качественными экипажами.

Открытие Международных армейских игр состоялось 3 августа в подмосковной Кубинке. В них приняли участие 39 стран. На территории России были организованы 15 конкурсов, а остальные — в Армении, Белоруссии, Азербайджане, Иране, Казахстане, а также Индии, Монголии и Узбекистане, где игры они прошли впервые. В общей сложности в мероприятии приняли участие более пяти тыс. военных.