Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских международных играх

Россия будет рада участию стран НАТО в Армейских международных играх, но не делает их приглашение самоцелью. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает телеканал «Звезда».

«Политические соображения, конечно, присутствуют, когда говорят: «Нет, ну мы участвовать не будем». Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать. Мы приглашаем и рады будем их [страны] видеть, но делать из этого самоцель — у нас цели и задачи немножко иные», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что среди них — обучить армию, оснастить ее боеприпасами и качественными экипажами. «Чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят — вот это наша задача», — отметил Шойгу.

Он также заявил, что доволен навыками, которые в результате всеармейских игр приобретают российские экипажи, а затем показывают их в различных операциях, в первую очередь, в Сирии.

Открытие Международных армейских игр состоялось днем 3 августа в подмосковной Кубинке. По словам Шойгу, в них принимают участие 39 стран. В России пройдут 15 конкурсов, остальные — в Армении, Белоруссии, Азербайджане, Иране, Казахстане, а также Индии, Монголии и Узбекистане, где игры проводятся впервые. Участие в соревнованиях примут более пяти тыс. военных.