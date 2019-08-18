При попытке пересечения границы сектора Газа убили нескольких палестинцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,03 64,67 EUR Нал. 74,72 72,33 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 222,00 -149,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом Общество, 02:26 Министр финансов Аргентины ушел в отставку на фоне обвала курса песо Экономика, 02:12 При попытке пересечения границы сектора Газа убили нескольких палестинцев Политика, 01:50 В Одессе задержали владельца отеля после гибели девяти человек при пожаре Общество, 01:20 Дзюба назвал позором работу бригады арбитров в матче с «Ахматом» Спорт, 01:07 Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю Общество, 00:52 На праздновании свадьбы в Кабуле от взрыва пострадали 20 человек Общество, 00:38 Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма Общество, 00:12 «Монако» Головина потерпел второе подряд разгромное поражение в Лиге 1 Спорт, 00:05 В Тбилиси перекроют центр города из-за съемок фильма «Форсаж-9» Общество, 17 авг, 23:41 Арбитр не удалил с поля получившего две желтые карточки игрока «Зенита» Спорт, 17 авг, 23:17 После ДТП с маршруткой в Перми завели уголовное дело Общество, 17 авг, 22:53 В Кузбассе из шахты эвакуировали 43 горняков из-за пожара Общество, 17 авг, 22:38 Израиль перехватил две запущенные из сектора Газа ракеты Политика, 17 авг, 22:12
Политика ,  
0 
При попытке пересечения границы сектора Газа убили нескольких палестинцев

Несколько палестинцев были убиты при попытке пересечения границы сектора Газа. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные пресс-службы армии.

Как отмечает издание, информация о погибших разнится: их может быть четверо или пятеро. Для ликвидации предполагаемых террористов израильские военные открыли из танка огонь. 

Вечером 17 августа из сектора Газа по территории Израиля было выпущено три ракеты, две из них удалось перехватить при помощи системы ПВО «Железный купол». Как ранее подтвердила в своем Twitter Армия обороны страны в Twitter, запуски ракет по Израилю со стороны Сектора Газа ведутся второй день подряд.

В конце июля президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о прекращении выполнения всех соглашений, которые были заключены с израильской стороной. По его словам, такое решение было принято из-за сноса израильскими военными домов в палестинском районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме. Телеканал Al Jazeera отмечал, что нападению пытались противостоять палестинцы и международные активисты, однако к ним применили силу и слезоточивый газ.

Теги: сектор Газа, Израиль, пересечение границы
Материалы по теме
Израильские военные обстреляли сектор Газа в ответ на ракетный удар
Политика
Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле и ответил танковой атакой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter