При попытке пересечения границы сектора Газа убили нескольких палестинцев

Несколько палестинцев были убиты при попытке пересечения границы сектора Газа. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные пресс-службы армии.

Как отмечает издание, информация о погибших разнится: их может быть четверо или пятеро. Для ликвидации предполагаемых террористов израильские военные открыли из танка огонь.

Вечером 17 августа из сектора Газа по территории Израиля было выпущено три ракеты, две из них удалось перехватить при помощи системы ПВО «Железный купол». Как ранее подтвердила в своем Twitter Армия обороны страны в Twitter, запуски ракет по Израилю со стороны Сектора Газа ведутся второй день подряд.

В конце июля президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о прекращении выполнения всех соглашений, которые были заключены с израильской стороной. По его словам, такое решение было принято из-за сноса израильскими военными домов в палестинском районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме. Телеканал Al Jazeera отмечал, что нападению пытались противостоять палестинцы и международные активисты, однако к ним применили силу и слезоточивый газ.