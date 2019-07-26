Президент Палестины заявил о прекращении выполнения соглашений с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о прекращении выполнения всех соглашений, подписанных с Израилем. Об этом сообщает агентство WAFA.

«Наши руки были и остаются протянутыми к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру. Но это не означает, что мы принимаем статус-кво или сдаемся на милость оккупантов», — сказал он на совещании с правительством.

Он рассказал, что причиной такого решения стало разрушение Израилем десятков домов палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Аббас добавил, что страна не пойдет на «сделку века», которую разрабатывает американская администрация для урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, Палестина и Иерусалим не предназначены «для продажи» и не представляют собой «сделку с недвижимостью в риэлторской компании».