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PayPal $135 (+12,52%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,36%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Anthem $371 (+27,22%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
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Президент Палестины заявил о прекращении выполнения соглашений с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о прекращении выполнения всех соглашений, подписанных с Израилем. Об этом сообщает агентство WAFA.

«Наши руки были и остаются протянутыми к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру. Но это не означает, что мы принимаем статус-кво или сдаемся на милость оккупантов», — сказал он на совещании с правительством.

Он рассказал, что причиной такого решения стало разрушение Израилем десятков домов палестинцев в Восточном Иерусалиме.

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Аббас добавил, что страна не пойдет на «сделку века», которую разрабатывает американская администрация для урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, Палестина и Иерусалим не предназначены «для продажи» и не представляют собой «сделку с недвижимостью в риэлторской компании».

В понедельник, 22 июля, военнослужащие Армии обороны Израиля начали сносить дома в палестинском районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме. Al Jazeera отмечает, что палестинцы и международные активисты попытались противостоять сносам, однако к ним применили силу и слезоточивый газ.

The Times Of Israel добавляет, что были снесены 12 жилых домов в контролируемом Палестиной районе. Израиль заявлял, что здания построили незаконно и слишком близко к барьеру безопасности, возведенному для предотвращения проникновения террористов. По данным ООН, около 20 человек переселили, а также пострадали 350 владельцев квартир в домах, которые еще не достроили.

Теги: Палестина, Израиль, соглашения
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