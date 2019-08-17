Израиль перехватил две запущенные из сектора Газа ракеты

Из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля, две из них удалось перехватить, передает Армия обороны страны в Twitter.

«Из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории, две из которых перехватила система ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении. Из Газы ракеты по Израилю запускают второй день подряд, добавили в военном ведомстве.

Ранее израильские военные сообщали, что на юге страны сработали сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

Газета The Times of Israel сообщила, что вечером 16 августа из сектора Газа выпустили как минимум одну ракету по Израилю, которую также перехватила система «Железный купол». В ответ израильские военные нанесли удар по двум подземным объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС.