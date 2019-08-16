Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

Минобороны опубликовало «расширенное» видео первого полета ударного беспилотника, показав его взаимодействие с пилотируемым истребителем

Видео: Минобороны России

Министерство обороны опубликовало новое видео первого полета ударного беспилотного комплекса «Охотник», который тот совершил в начале августа. Ранее сообщалось, что первый полет беспилотника продолжался более 20 минут, за это время он сделал несколько кругов над аэродромом на высоте около 600 м, а затем удачно приземлился.

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

В сообщении Минобороны отмечается, что испытания «Охотника» включают проверку поведения летательного аппарата на разных режимах полета.

БЛА «Охотник» создан на основе аэродинамической схемы «летающее крыло» и благодаря использованию в конструкции специальных радиопоглощающих материалов и покрытий практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения.