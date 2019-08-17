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Власти Италии разрешили сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам

Итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Маттео Сальвини согласился пустить на берег 27 несовершеннолетних мигрантов с судна неправительственной организации Open Arms, находящегося неподалеку от острова Лампедуза, передает Sky News.

Такое решение Сальвини принял после того, как глава итальянского правительства Джузеппе Конте обратился к нему с открытым письмом, в котором раскритиковал позицию вице-премьера. По словам Конте, позиция Сальвини могла навредить репутации Италии в Европе. Недавним указом вице-премьер запретил кораблям неправительственных организаций, спасающих мигрантов, заходить в порты государства.

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По информации издания, на борту находились 134 ливийских беженца, в том числе 27 несовершеннолетних, порты Мальты и Италии отказались принимать корабль. 9 августа на борту судна, принадлежащего испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, побывал актер Ричард Гир. Маттео Сальвини раскритиковал акцию и предложил Гиру после его призыва пустить мигрантов в Италию забрать беженцев с собой в Голливуд и расселить их у себя на виллах. Сейчас НПО Open Arms передает, что не может гарантировать безопасность пассажиров и членов экипажа, так как на борту возросла напряженность.

Теги: мигранты, Италия, вице-премьер
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