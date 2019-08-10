Глава МВД Италии раскритиковал Ричарда Гира за акцию с мигрантами

Актер ранее посетил дрейфующее у берегов Италии судно с мигрантами и призвал власти пустить их в страну. В ответ Маттео Сальвини предложил Гиру забрать мигрантов с собой в Голливуд и расселить их у себя на виллах

Ричард Гир (справа) на судне с мигрантами (Фото: Valerio Nicolosi / AP)

Глава МВД Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини предложил американскому актеру Ричарду Гиру забрать 160 мигрантов с судна неправительственной организации Open Arms на своем частном самолете в Голливуд. Слова Сальвини приводит агентство Bloomberg. Заявление итальянского министра последовали после того, как Гир призвал европейских лидеров найти порт для судна с мигрантами.

Гир ранее побывал на судне с мигрантами, которое уже неделю дрейфует в водах недалеко от итальянского острова Лампедуза. Судно не может причалить к берегу, поскольку Сальвини отказался пускать судно в итальянские воды.

Вместе с представителями Open Arms на пресс-конференции, которая состоялась на острове Лампедуза, Гир призвал европейских лидеров найди место, куда бы могло причалить судно с мигрантами

«Раз благородный миллионер беспокоится о судьбе мигрантов с судна Open Arms, мы благодарны ему: он может доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах», — сказал Сальвини.