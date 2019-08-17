Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17

Руководитель базирующейся в Малайзии неправительственной организации «Международное движение за справедливый мир» (JUST) Чандра Музаффар заявил, что судебный процесс против четверых обвиняемых в крушении пассажирского Boeing над Донбассом нужно приостановить, пишет газета Malay Mail.

«Мы должны не дать этому произойти», — сказал он, добавив, что вместе с коллегами из других организаций планирует обратиться к премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду с просьбой повлиять на власти Нидерландов, которые инициировали начало судебного процесса.

Данный вопрос обсуждался на конференции, посвященной докладу нескольких неправительственных организаций — JUST, Perdana Global Peace Foundation (PGPF) и канадского Центра исследований глобализации (CRG).

Чандра утверждает, что выводы Объединенной следственной группы (JIT) о том, что самолет сбили из самоходного зенитно-ракетного комплекса «Бук», являются ложными и их следует «оставить в стороне».