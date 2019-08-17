Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,06 65,04 EUR Нал. 74,47 72,72 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 185,00 -186,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 21:42 «Зенит» впервые в сезоне не забил ни одного гола в матче РПЛ Спорт, 21:40 Рядом с Крымом заметили беспилотник ВВС США Политика, 21:33 Власти Италии разрешили сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам Политика, 21:22 «Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании Спорт, 21:06 Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17 Общество, 21:03 «Боруссия» забила пять голов в стартовом матче чемпионата Германии Спорт, 20:42 Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости Политика, 20:26 Организаторы насчитали почти полмиллиона митингующих на акции в Гонконге Общество, 20:18 Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог Общество, 20:11 Российская команда победила в «Танковом биатлоне» Общество, 19:58 Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Тульской области Общество, 19:49 Кузнецова разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» в полуфинале турнира в США Спорт, 19:47 СК опубликовал видео с места аварии с автобусом в Перми Общество, 19:44
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 
Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17

Руководитель базирующейся в Малайзии неправительственной организации «Международное движение за справедливый мир» (JUST) Чандра Музаффар заявил, что судебный процесс против четверых обвиняемых в крушении пассажирского Boeing над Донбассом нужно приостановить, пишет газета Malay Mail.

«Мы должны не дать этому произойти», — сказал он, добавив, что вместе с коллегами из других организаций планирует обратиться к премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду с просьбой повлиять на власти Нидерландов, которые инициировали начало судебного процесса.

Данный вопрос обсуждался на конференции, посвященной докладу нескольких неправительственных организаций — JUST, Perdana Global Peace Foundation (PGPF) и канадского Центра исследований глобализации (CRG).

Чандра утверждает, что выводы Объединенной следственной группы (JIT) о том, что самолет сбили из самоходного зенитно-ракетного комплекса «Бук», являются ложными и их следует «оставить в стороне».

Политика
Нидерланды назвали причастных к крушению MH17 россиян

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом, погибли 298 человек. Расследованием занялась JIT, в которую вошли представители нескольких стран, включая Малайзию, Нидерланды и Украину. По данным JIT, самолет сбили из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В Минобороны России отрицают причастность к катастрофе.

В июне JIT обвинила в причастности к крушению лайнера трех россиян (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов) и одного украинцу (Леонид Харченко). Амстердам должен запросить у Москвы передать им повестки для явки в суд, процесс начнется 9 марта 2020 года в Гааге.

Фотогалерея 
Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком

Власти Малайзии соглашались с тем, что самолет сбили намеренно, но заявляли, что еще не знают, кто конкретно выпустил ракету. Глава МИДа страны Сайфуддин Абдулла обвинял западные страны в поспешности при расследовании.

Теги: Малайзия, MH17, расследование
Материалы по теме
Украина завершила передачу Нидерландам дела MH17
Политика
Глава МИД Малайзии потребовал не спешить с обвинениями по крушению MH17
Политика
В Малайзии сообщили о попытках США и Украины завладеть самописцами MH17
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter