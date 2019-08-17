Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

В Тульской области в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы Управления МВД по Тульской области Сергея Сергейчева.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, авария произошла на 50-м км автодороги Лапотково — Ефремов в Тепло-Огаревском районе. Микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту Тула — Липецк, столкнулся с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем Kia Rio. Водитель Kia погиб.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

В апреле под Тулой в аварию попал автобус с 40 школьниками. Никто из детей не пострадал, сопровождавшая их женщина-педагог получила травмы. В марте в Тепло-Огаревском районе Тульской области перевернулся школьный микроавтобус. В результате инцидента восемь детей получили легкие травмы.