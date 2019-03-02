В Тульской области в результате ДТП перевернулся школьный микроавтобус

В Тульской области произошло ДТП с участие микроавтобуса, перевозившего школьников. Машина в результате вылетела с дороги и перевернулась. По предварительным данным пострадали восемь детей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Инцидент произошел в Тепло-Огаревской районе Тульской области, сообщает агентство ТАСС. По данным пресс-службы областного МВД, водитель внедорожника Toyota допустил попутное столкновение с «Газелью», в которой находились учащиеся общеобразовательной школы села Архангельское, возвращавшиеся с соревнований по лыжным гонкам в Туле. В результате микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

По информации полиции легкие травмы получили восемь детей и двое сопровождавших их взрослых. От тяжелых последствий пассажиров спас тот факт, что все они были пристегнуты.

Пострадавшие направлены в медицинское учреждение города Ефремова. «Травм, угрожающих их жизни и здоровью нет», - отметили в пресс-службе УМВД.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале февраля в Калужской области перевернулся автобус с детьми, который ехал из Ярцево в Калугу. В результате ДТП пострадали 20 детей, двое взрослых сопровождающих погибли.